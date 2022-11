Wratziekte in Emmer aardappelveld: 'Het overkomt je, maar de gevolgen zijn groot'

"Wratziekte is een schimmelziekte", gaat Beuling verder. "Op de aardappelen ontstaan bloemkoolachtige vergroeiingen. Hoe de ziekte in de grond komt is onbekend. We zien het vooral op zandgrond. De ziekte zit waarschijnlijk al langer in de grond en het lijkt erop dat het tot uiting komt als het vochtig, broeierig weer is. Alle aardappelrassen kunnen worden getroffen. Via veredeling hopen we resistente rassen te ontwikkelen, maar omdat er verschillende varianten van de wratziekte zijn, is dat lastig."