Theaterspektakel Veenbrand krijgt ton subsidie van Emmen

Veenbrand speelt zich af op vier locaties in het park. De historische veenbrand uit 1917 bij Valthermond speelt een rol. Het publiek wordt meegevoerd in de verhalen van drie hoofdpersonen, met herkenbare dilemma's en vuur. In de interactieve finale op de savanne komen de verhalen van de personages samen.De Stichting Veenbrand ontving al eerder een subsidie van 25.000 euro van de gemeente. Voor de zomer heeft de stichting de eerste contouren van de voorstelling gepresenteerd in het Atlas Theater aan een brede groep betrokkenen, waaronder de provincie die ook meebetaalt. Omdat er nu een haalbaar en uitgewerkt plan ligt, heeft het college besloten om ook de resterende 75.000 euro subsidie beschikbaar te stellen.Cultuurwethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen is enthousiast over de theaterproductie. "Veenbrand belooft een bijzondere productie te worden. Dat past prima in onze plannen voor het Rensenpark, waar steeds iets nieuws te beleven is op het gebied van kunst en cultuur."Leendert Klaassen van de Stichting Veenbrand is blij met de subsidie. "Hieruit blijkt ook het vertrouwen van subsidiegevers in onze voorbereidingen van dit bijzondere muziektheaterspektakel.”