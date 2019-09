Assen hikt tegen veel te dure fietsbrug aan

GroenLinks en 50PLUS Assen zitten zwaar over deze oplossing te dubben. Temeer, omdat een nieuwe fiets- en wandelbrug van aanvankelijk 700.000 euro, ineens 430.000 euro meer kost. Dat bleek uit de aanbesteding waar vier partijen op hadden ingeschreven. En dus zette het college van B en W de aanbesteding even 'on hold'.Eerst moet de Asser raad het maar zeggen, maar die hikt er enorm tegenaan vanwege de forse kostenstijging. En over deze Enkeerdbrug bij Marsdijk is al heel wat te doen geweest, de afgelopen tijd. Eerst zou de houten brug uit 1997, die behoorlijk in verval is, vervangen worden door een vaste hoge oeververbinding. Veel goedkoper, vond het college, dan een dure beweegbare ophaalbrug.Maar heel wat Marsdijkers liepen daar tegen te hoop. Er kwam een handtekeningenactie, want het gekozen model was veel te hoog en daardoor te steil, en daardoor vooral voor oudere fietsers en scootmobiels en onneembare hindernis. En dus koos de gemeente toch weer voor een beweegbaar model, die minder steil zou worden.Maar nu dreigt deze brug weer te duur te worden, doordat er een technische misrekening is gemaakt. Wethouder Janna Booij baalt er ook stevig van, "maar er zijn nu eenmaal fouten gemaakt, waardoor door allerlei technische zaken de brug toch duurder wordt. En we moeten wel voldoen aan de veiligheidsnormen", zegt Booij.50PLUS vindt de 430.000 euro, bovenop de 700.000 euro, wel heel fors voor een nieuwe brug. De partij vraagt zich af hoe hard complete vervanging nu echt nodig is. "We willen toch wel graag ergens een streep trekken. Zou je toch niet kunnen kijken of die brug niet voor een andere bedrag te renoveren valt", aldus Clemens Otto.Ook bij GroenLinks 'rezen de haren te berge', toen ze lazen hoeveel extra geld erbij moet voor een nieuwe ophaalbrug. "En hoeveel keer gaat die brug eigenlijk open. Ik woon er heel dichtbij, en zie maar af en toe een schip", zegt fractievoorzitter Hans Marskamp van GroenLinks. Volgens GroenLinks blijkt uit onderzoek de brug voor 620.000 euro ook flink vertimmerd kan worden, en weer 15 jaar mee kan. "Waarom doen we dat dan niet? Da's bijna de helft goedkoper."Ook SP en VVD vragen zich af of renovatie niet een betere optie is, vooral nu de kosten voor een nieuwe brug zo fors oplopen. "De ene keer wordt gesproken van een slechte staat, en dan weer van matig. Wat is het nu? En het scheelt wel 500.000 euro, als we de huidige brug herstellen", aldus VVD-raadslid Richard Klok. "En die ophaalbrug die er nu is, past ook mooi in het landschap daar."Maar wethouder Janna Booij blijft op de ingeslagen koers en dat is vernieuwing van de brug, ondanks de hoge kosten. "De huidige ophaalbrug is een oude houten brug uit 1997, die volgens de inspecties echt slecht is. En ik vertrouw op die inspecties." Volgens Booij kan na een grondige renovatie de huidige brug weer tien tot vijftien jaar mee, "maar dan heb je wel over een jaar alweer onderhoudskosten, en met de nieuwe kunststof brug zijn we daar voor vele jaren vanaf."Ook zijn er volgens haar door de heropening van de vaarroute door Assen veel meer bewegingen van de oude brug nodig. "En daar is de huidige houten brug niet op berekend", zegt Booij. Er was altijd maar één betonboot per week, die er doorheen ging, op weg naar de cementcentrale op het industrieterrein. Nu is dat volgens Booij 'minstens één boot per dag sinds de vaarroute open is'. "En daar is deze brug niet op gebouwd." Of Booij de extra tonnen voor de nieuwe ophaalbrug uiteindelijk ook loskrijgt, blijkt over een week. Dan beslist de raad definitief.