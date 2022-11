Honderden kinderen geholpen met sinterklaasactie Assen: 'Het was nog nooit zo groot'

Honderden kinderen voor wie een Sinterklaasfeest zonder cadeaus dreigde vanwege financiële nood binnen het gezin, zijn geholpen door een inzamelingsactie van de Sociale Winkel in Assen. De afgelopen weken zijn talloze speelgoedartikelen ingeleverd.

"We zijn onder de indruk", zegt Elisabeth van de Sociale Winkel in het pand aan de Brunelstraat, dat volliep met speelgoed. "Het ontzettend mooi om te zien hoe vrijgevig mensen zijn en hoeveel nieuwe cadeaus we hebben gekregen voor alle kinderen."

Omdat er al genoeg tweedehandsspeelgoed in omloop is, lag de nadruk bij deze actie met name op nieuwe spullen. Die voorwaarde stond het succes van de actie niet in de weg. "Er zijn heel veel mensen die het gewoon geven aan ons", concludeert collega Elise.

Cadeaus komen goed terecht

Het leidde tot een stroom van honderden cadeaus die zijn weg vond richting de Sociale Winkel. De doelstelling om 400 kinderen uit minder bedeelde gezinnen een Sinterklaasavond te geven, was daarmee ruimschoots gehaald. Zo zijn er meerdere cadeaus per kind te verdelen, die elk een wensenlijstje invulden. "De ouders komen de spullen vervolgens ophalen, een deel van hen komt eerst nog kijken. Alles staat beneden in kasten. Het speelgoed dat overblijft, daar is een goede bestemming voor", weet Elisabeth.