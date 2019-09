Wijnen uit Havelte vallen in de smaak bij Wijnkeuring der Lage Landen

Bij de keuring kregen twee van zijn wijnen een zilveren en twee een bronzen medaille. "We hadden vier wijnen ingestuurd en vier keer prijs", zegt hij Pels trots. De keuring van de wijn wordt gedaan door Duitse keurmeesters die geen idee hebben welke wijn ze proeven.Wat Pels blij maakt, is dat de wijnen die het moeilijkst te maken zijn in Nederland, het best hebben gescoord. "Dat zijn onze rode wijn en onze 'Havelter Bruut', dat is champagne, al mogen we het niet zo noemen." De term champagne is namelijk alleen weggelegd voor wijnen die gemaakt zijn van druiven uit de gelijknamige Franse streek.Ook het komende jaar ziet er weer goed uit voor Pels, al juicht hij niet te vroeg. "2018 was een mooi jaar en dit jaar is ook een mooi jaar, maar wij wijnboeren roepen altijd dat je nooit twee topjaren achter elkaar hebt", zegt hij. "Dat betekent niet dat het minder is, maar wel dat we waarschijnlijk minder wijn maken."Dat laatste komt omdat de wijnboer bezig is met 'trosdunnen'. Daarbij worden de druiventrossen uitgedund. Dat is nodig om de smaak van de wijn te behouden of bevorderen. In de laatste weken voor de oogst worden mineralen uit de bodem verdeeld over de rijpende druiven. Meer druiven, betekent dus minder van deze stoffen per druif. En dat heeft invloed op de smaak.