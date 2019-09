Loonsverhoging, scholing en 'generatiepact' in nieuwe cao metaalsector

De afgelopen maanden voerden medewerkers in de metaalsector meerdere keren actie voor een betere cao."Dankzij alle stakers in de metaal en techniek ligt er nu een fatsoenlijke cao met een prima loonsverhoging", zegt bestuurder Jacqie van Stigt van FNV Metaal. "Alleen door de druk van de acties zagen de metaalwerkgevers in dat ze betere afspraken moesten maken."Ook is Van Stigt blij met de toezegging dat 5.000 flexwerkers een vast contract krijgen. "De sector is hierdoor aantrekkelijker geworden voor personeel en dat is hard nodig in deze tijden van grote tekorten aan technische mensen."Behalve de loonsverhoging is er een zogenoemd 'generatiepact' gesloten. Dat moet oudere werknemers de gelegenheid geven minder te werken. Zij kunnen 80 procent werken voor 90 procent van hun loon. Dat moet ook meer arbeidsplaatsen opleveren voor jongeren.Daarnaast is er geld voor scholing beschikbaar gesteld. Het zou gaan om zo'n duizend tegoedbonnen voor scholing van maximaal 1.500 euro. Een deel daarvan is speciaal voor uitzendkrachten gereserveerd.