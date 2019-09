Haagse wethouder te gast in 'uithoek waar je dood nog niet gevonden wilt worden'

Hij deed die uitspraak in een gesprek over een welvaartsrapport waarin Noord-Drenthe als beste uit de bus kwam. Dat leverde hem een storm van reacties uit Drenthe op - én een uitnodiging van gedeputeerde Henk Brink.Daar ging De Mos graag op in. Vandaag komt hij naar het provinciehuis voor een rondleiding in Drenthe. Daar hoeft overigens geen beveiliging bij te zijn, volgens Brink. "Onze verstandhouding is heel plezierig en goed. Hij is heel sportief geweest en vandaag is hij hier te gast."De Haagse wethouder geeft aan dat zijn uitspraak vooral voortkwam uit trots. "Ik heb gekscherend gezegd 'als je nou serieus Drenthe wil vergelijken met Den Haag, dan zijn we snel uitgesproken'. En dat doe ik natuurlijk met een groen-geel hart", zegt hij. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om 'Drentenaren' op hun ziel te trappen. Zij zijn natuurlijk net zo trots op hun regio als ik op die van ons ben."De uitspraken van de wethouder hebben dan ook iets goeds opgeleverd, zegt hij. "Ik heb me wel een beetje in Drenthe verdiept. Vandaag krijg ik een rondleiding in Drenthe en volgende week komt Drenthe naar Den Haag. Dat doen we om te laten zien hoe mooi beide regio's zijn."De Mos krijgt daarom een uitgebreide tour van Brink. Die gaat onder meer langs het TT Circuit, de Health Hub in Roden en Astron. "Daar gebeuren denk ik bijzondere dingen. Toevallig was vanochtend nog in het nieuws dat daar iets is ontdekt . Dus dat is ook wel bijzonder", zegt Brink.Volgende week staat het tegenbezoek van Brink gepland. Daar kijkt hij naar uit. "Ik vind het een mooie stad, moet ik eerlijk zeggen. Scheveningen is fantastisch, we kennen natuurlijk Madurodam, het paleis en het Binnenhof", zegt hij."Alleen moet ik eerlijk zijn; als ik bij Nijkerk het viaduct weer over ga, vind ik het mooi weer in de ruimte en de rust te zijn. Als ik op de boerderij ben, geniet ik ervan hoe rustig het daar is. Het is ook maar net waar je van houdt."