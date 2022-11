'Spurriekoning' Hoogeveen werd groot door zwart zaad (maar zat er niet op)

Bonen, kropsla, wortelen en bijna elke groente of gewas die je maar kunt bedenken: de zaadjes ervan liggen in de schappen van de showroom aan de A.G. Bellstraat. Zaadhandel Van der Wal in Hoogeveen is een snoepwinkel voor elke hobbytuinder. Omdat ze de omgeving al honderd jaar van kwalitatief sterke zaadjes voorziet, kreeg het bedrijf het predicaat Hofleverancier.

"Enorm leuk. Ook dankbaar en vol trots dat ik dit als derde generatie mag meemaken", zegt Henk van der Wal, directeur van de zaadhandel. Hij laat het zwarte zaad zien waar het bij zijn opa allemaal mee begon: spurriezaad. Dit was vroeger een belangrijk landbouwgewas, omdat het goed wilde groeien op arme zandgronden.

"Zwart zaad. Maar ik zit er niet op!", lacht Van der Wal. "Mijn grootvader heeft er ontzettend veel van verkocht. Dat leverde hem ook de bijnaam 'Spurriekoning' op."

Het roer om

Volgens Johann Bisschop van Historische Kring Hoogeveen was het geen toeval dat de zaadhandel kon floreren in Hoogeveen. "Dat heeft alles te maken met het veen", legt Bisschop uit. "Als je veen afgraaft ontstaat er een nieuw soort grond: dalgrond. Dat is heel erg geschikt om tuinbouw op te plegen." Na 1900 was dat precies wat er gebeurde in de gebieden rond Hoogeveen. Er kwamen steeds meer tuinderijen waar de zaadhandel aan leverde.

De verkoop van landbouwgewassen zoals spurrie en boekweit was toen belangrijk. Maar rond 1980 gooide Henk van der Wal het roer om. Van landbouwgewassen is hij meer op de moestuingewassen overgegaan. Daarvoor zijn speciale verpakkingsmachines aangeschaft. "Die kleine zakjes vullen met de hand, zoals mijn grootvader en vader deden, was niet meer te doen, aldus Van der Wal.