Liggen er nog vliegtuigen uit Tweede Wereldoorlog in de Drentse bodem?

In Drenthe liggen vrijwel zeker geen hele vliegtuigen meer in de grond, weet Rob Wethly van Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe. Hij is sinds zijn twaalfde al geïnteresseerd in vliegtuigwrakken in de bodem.

Vliegtuigdeel in Norg

Wel weet Wethly dat er nog her en der gedeeltes van vliegtuigen, met stoffelijke resten, in de bodem liggen. Zo liggen er nog onderdelen in de grond bij Hoogeveen en in de omgeving van Assen. In Norg ligt zelfs nog een deel van een vliegtuig in de bodem, waar de stoffelijk overschotten van meerdere bemanningsleden inzitten.

In de bodem bij Norg moeten volgens Wethly nog drie bemanningsleden liggen van een Lancaster JB181 MG-V, van het zevende RAF Squadron. In de late avond van 8 oktober 1943 steeg het vliegtuig op in Cambridgeshire voor een bombardement op Hannover. Op vijf kilometer hoogte is het luchttoestel neergeschoten door een Duitse nachtjager, die opsteeg vanaf Leeuwarden.