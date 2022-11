Jongeren in Kloosterveen kunnen blijven chillen bij El Padrino

Jongerencentrum El Padrino de wijk Kloosterveen in Assen mag een jaar langer open blijven. Dat heeft de gemeente samen met initiatiefnemer Gerwin Meertens besloten.

Het jongerencentrum is begin van dit jaar opengegaan. Het was in eerste instantie een pilot van een jaar en dat wordt nu met een jaar verlengd.

Verdubbeling van leden

Initiatiefnemer Meertens is blij met de verleging. "Wij hadden altijd al de intentie om door te gaan. Een jaar is kort, vooral omdat we alles moesten opbouwen. Sinds een aantal maanden zien we dat het goed loopt. Er komen nu gemiddeld 30 tot 35 jongeren per zaterdagavond."

Het jongerencentrum blijft op dezelfde voet doorgaan, maar het heeft ook toekomstplannen. "We willen misschien wel gaan uitbreiden met de activiteiten, maar daarover gaan we volgende week in gesprek", vertelt Meertens. De voorwaarden om El Padrino te bezoeken blijven hetzelfde. Dus jongeren moeten lid worden van El Pardrino en uit de wijk Kloosterveen komen.

'Geen meldingen'

De komst van het jongerencentrum leidde tot vragen bij omwonenden. De bewoners van de Hertenlaan hebben zich verenigd in het buurtbewonerscollectief De Hoogspanning. De omwonenden waren bang onder andere voor overlast, maar volgens Meertens is daar geen sprake van. "Er zijn nul meldingen geweest, er is geen overlast en er is niks gebeurd. Dus alles is positief. Daar zijn wij ontzettend blij mee."