'Een kale bedoening' in Rolde: Molen ondergaat grote renovatie

Voorzichtig takelt een grote kraan de kap van de molen in Rolde omhoog. Een paar minuten later ligt de kap op een paar houten blokken op een grasveld. "Het is nu net een peperbus", lacht molenaar Henk Wilms terwijl hij toekijkt hoe zijn molen onder handen wordt genomen. "Een kale bedoening."

De laatste keer dat de molen zijn kap verloor, was in 1974. "Toen werd er een bijna geheel nieuwe kap op gezet", vertelt molenaar Henk Wilms. "Maar de ijzeren roeden, houten staart en anderen houten onderdelen gaan maximaal 70 jaar mee en dan moeten ze een keer vervangen worden."

Daarom is de molen aan groot onderhoud toe. Die operatie kost 120 tot 130 duizend euro. Dat bedrag komt voor rekening van de eigenaar van de molen, de gemeente Aa en Hunze. En als de kap er dan toch afgehaald wordt, kan er direct het een en ander gerepareerd worden. "In eerste instantie wilden we alleen de roeden vervangen, want die waren op het eind van hun leven. Maar toen bleek er nog meer te mankeren. Dus dan alles maar in één keer. Zodat de molen er weer zo'n 70 jaar tegenaan kan", aldus Wilms.