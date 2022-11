Noordenveld wil bouwen op natte grond van de Zulthe

Woningen op een nat stuk grond aan de noordkant van Roden. De gemeente Noordenveld lijkt het wel te zien zitten, omwonenden zijn er faliekant op tegen. Komende maand besluit het college van B en W of het de grond aan gaat kopen, met als doel er een nieuwe woonwijk te bouwen.

De Zulthe, het gebied grofweg aan de noordkant van Roden en net ten zuiden van Nietap, is sinds maart vorig jaar onderwerp van gesprek. De aankondiging dat de gemeente Noordenveld gebruik zou maken van het 'voorkeursrecht' (waardoor de eigenaar van de grond eerst met de gemeente om tafel bij verkoop van zijn grond), leidde tot vraagtekens uit de buurt.

'Vooringenomen'

Anderhalf jaar later is de grond van 'de Zulthe' nog niet aangekocht en leven de vragen van omwonenden nog steeds. Zo gaat het om een nat gebied, waar woningbouw maar lastig mogelijk zou zijn. "Er kan niet eens geheid worden, zo nat is het gebied. Maar de gemeente heeft een vooringenomen standpunt als het gaat om de Zulthe", vindt omwonende Michael Pedonomou.

Daarmee doelt hij op de intentie van de gemeente om er woningbouw te ontwikkelen. Het zou dan gaan om maximaal 100 woningen. Wethouder Jos Darwinkel zegt dat uit een voorverkenning is gebleken dat woningbouw in het gebied wel degelijk mogelijk moet zijn. "Daarbij wordt gekeken naar verkeer, omgeving, geluid, natuur, waterhuishouding en nog veel meer. De resultaten lijken positief. Omwonenden kijken nu zelf ook naar het onderzoek en geven daar later hun visie op."

Van patstelling tot dialoog

Een gesprek begin oktober tussen gemeente en omwonenden bracht beide partijen niet dichter tot elkaar. "De vraag was: wat voor huizen willen jullie", zegt Michael Pedonomou. "Dat was wat ons betreft te voorbarig, want wie zegt dat we daar huizen willen hebben? In die sessie kwamen we tot een patstelling. De andere sessies verliepen prima."

Dat onderstreept wethouder Darwinkel. "De laatste bijeenkomst was afgelopen donderdag. Daarin kwamen we meer tot een dialoog. Wij zien dan wel circa honderd woningen die gebouwd kunnen worden, maar omwonenden hebben zo hun eigen idee bij het gebied. We hopen nu nader tot elkaar te kunnen komen."

Bijzondere bodem

De discussie komt nu op gang, terwijl de grond nog niet in bezit van de gemeente Noordenveld is. "In januari neemt het college een besluit of we hier verder onderzoek naar woningbouw willen doen", zegt Darwinkel. "Pas later gaat de raad besluiten of de gemeente de grond ook echt wil gaan kopen. De behoefte aan woningbouw is er, de vraag is of je hier ook echt wil gaan bouwen."

De omwonenden zijn in gesprek met de gemeente, maar kunnen nog geen bezwaar tegen de plannen indienen. "Dat kan pas als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden", weet Pedonomou. "Tegen de aankoop van de grond kunnen wij niets beginnen. We hopen dat de gemeente tegen die tijd tot inkeer komt dat dit gebied niet geschikt is om te bouwen. We zitten met een te hoog grondwaterpeil en een bijzonder gebied, met een bijzondere bodem."