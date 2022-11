Beboete bollenteler uit Smilde wil af van dwangmaatregel waterschap

Een bollenteler uit Smilde is het niet eens met een boete van 25.000 euro. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft deze boete opgelegd omdat hij vervuild afvalwater op het oppervlaktewater zou hebben geloosd. De teler vindt dat een fout van een medewerker nu leidt tot een onevenredig hoge boete, betoogde hij vanochtend bij de bestuursrechter.

De teler was eerder gewaarschuwd door het waterschap. De teler mocht niet meer lozen op het oppervlaktewater. De stok achter de deur: bij iedere overtreding zou hem 25.000 euro worden opgelegd.

Medewerker groef zonder toestemming geulen

Het gaat om water dat is gebruikt om bollen te wassen. Sinds de waarschuwing van het waterschap sproeit de teler het afvalwater over zijn akkers. Dat is een methode die is toegestaan. De teler krijgt nu een boete omdat een medewerker zonder overleg geulen op een akker zou hebben gegraven om water af te voeren.

"Er vinden momenteel geen overtredingen meer plaats. Er is alle reden om de maatregel van het waterschap op te heffen", aldus de advocaat van de teler. De rechter stuurde aan op een schikking.

'25.000 euro is een duwtje in de rug'

Het waterschap voelde daar aanvankelijk niks voor. "Als je kijkt naar de bedragen die er bij bedrijven in de sector omgaan dan is 25.000 euro geen enorm bedrag. Het is meer een duwtje in de rug", zei Koos Klooster, de jurist van het waterschap. "We hebben al een heel lang traject achter de rug met deze teler, het is nu weer fout gegaan."

Uiteindelijk bleek het waterschap bereid de boete te matigen. De kweker durft de schikking echter niet aan. Hij wil binnenkort af van de stok achter de deur, waarbij een in zijn ogen relatief kleine fout kan leiden tot een enorme boete. Waterschap en teler hebben daarover nader overleg en hopen er binnen zes weken uit te komen.

Explosieve groei van bollenteelt in Drenthe

Het waterschap zit bovenop de lelie- en bollenteelt, aldus Klooster. De sierteelt is in Drenthe explosief toegenomen. Dus ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de hoeveelheid afvalwater. Lokale milieuclubs zien de groei van de teelt met lede ogen aan, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Telers voelen zich in de hoek gezet en stellen over het algemeen er alles aan te doen de belasting van het milieu te beperken.