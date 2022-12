Verbouwing PI Veenhuizen opgeknipt, Norgerhaven eerst aan de beurt

De verbouwing van de gevangenissen in Veenhuizen wordt in fases gedaan. Norgerhaven is komend jaar eerst aan de beurt, over twee jaar wordt een besluit genomen over Esserheem.

Dat bevestigt burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld. De verbouwing van de gevangenissen in Veenhuizen zou eigenlijk dit najaar al beginnen, maar bouwonderneming BAM trok zich in september terug . De kosten van de verbouw zouden eerder geraamd zijn op zo'n 100 miljoen euro, maar door de stijging van de bouwkosten is dat bedrag hoger komen te liggen.

"De vorige aanbesteding was gecombineerd. Beide gevangenissen zouden dan in één keer worden verbouwd", zegt burgemeester Smid. "Daar zat ook het onderhoud aan vast. Het was een hele complexe opdracht, waardoor er maar weinig animo was. Nu is besloten de verbouwing van de gevangenissen als het ware op te knippen."

Groot Bankenbosch klaar voor gevangenen

De vleugels aan de noordkant van Norgerhaven en Esserheem maken plaats voor nieuwbouw. Wanneer Norgerhaven onder handen wordt genomen, is niet precies duidelijk. Volgens Smid zal dat 'op korte termijn' gebeuren.

Gedetineerden worden in de tussentijd ondergebracht in Groot Bankenbosch. Daar zaten vanaf 1 augustus tot eind september dit jaar nog vluchtelingen . "Zij moesten voor 1 oktober vertrekken uit Veenhuizen, zodat Groot Bankenbosch klaar kon worden gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van gedetineerden", zegt Smid, die blij is dat alle gevangenen tijdens de verbouwing dus gewoon in kunnen Veenhuizen blijven. "Zo hou je de mensen die er werken in het gebied."

Harde toezegging

Smid is blij dat de verbouwing begin 2023 toch echt van start zal gaan. "Je schrikt toch even als het wordt stilgezet", zegt hij. "We hebben - samen met de provincie Drenthe - jarenlang gelobbyd om de gevangenissen in stand te houden. Het is heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Noordenveld en de regio. Bovendien staat de PI Veenhuizen goed aangeschreven binnen het gevangeniswezen."

Pas over twee jaar wordt een besluit genomen over Esserheem, maar Smid is niet bang dat die verbouwing er niet gaat komen. "We hebben op rijksniveau een toezegging gekregen dat de beide gevangenissen worden gerenoveerd. Daar houden wij ze aan." Hoe lang de renovatie van Norgerhaven gaat duren, durft Smid niet te zeggen.