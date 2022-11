Hovenier Peize moet activiteiten aan De Pol stoppen en gaat in beroep

Hovenier Albert de Boer moet voor 1 februari volgend jaar alle bedrijfsactiviteiten aan De Pol in Peize hebben stopgezet. Is dit niet het geval, dan riskeert hij een boete. Maar de hovenier laat het er niet bij zitten en gaat in beroep tegen het besluit van de gemeente Noordenveld.

Eind oktober stelde de rechtbank omwonenden van de hovenier, die klagen over overlast, in het gelijk . Zij vonden dat de gemeente Noordenveld bedrijfsactiviteiten aan De Pol niet langer moest gedogen, omdat het perceel een woon- en geen bedrijfsbestemming heeft. De gemeente gaat daar nu op handhaven en per overtreding kan de hovenier straks een boete van vijftienhonderd tot vijftienduizend euro tegemoetzien.

Verkeersveiligheid in het geding

De hovenier heeft zijn activiteiten aan De Pol, waar sleufsilo's zijn verwijderd en niet meer met een shovel mag worden gereden, al sterk verminderd. Straks mogen ook bedrijfsbusjes niet meer op het terrein staan en moeten alle 'bedrijfsgerelateerde materialen' uit de kapschuur zijn gehaald. Hij mag daarnaast ook niet langer kantoor in zijn woning houden.

Jolanda de Boer, echtgenote van de hovenier, vindt dat onzin. "Een kantoor zoals wij hebben, heeft iedereen. De gemeente dacht dat we er een loket hadden, maar dat is niet zo. Mogen wij dan geen ruimte hebben waarin wij de administratie doen?", zegt ze.

Daarnaast denkt ze dat de verkeersveiligheid aan De Pol in het geding komt. "We mogen de busjes niet meer op ons terrein parkeren en wel langs de openbare weg. Dat zullen we dan maar gaan doen. Ik denk alleen dat het er, met die busjes langs de weg, niet per se veiliger op gaat worden."

'Beloftes niet nagekomen'

Buurman Robert Heimink noemt het logisch dat de gemeente gaat handhaven aan De Pol. "Het is conform de uitspraak die er ligt. De gemeente ziet zelf nu ook in dat zij wel moet handhaven."

Een nieuwe opslagplaats voor de materialen in de kapschuur van de familie De Boer is er nog niet. De hovenier wil het bedrijf verhuizen naar de Schipdijk in Peize, maar is daarover nog in gesprek met omwonenden en de gemeente. "Tot nu toe hebben we nog geen andere opslagplek voor het materiaal", zegt Jolanda de Boer.

Ze zegt te balen van de houding van de gemeente Noordenveld. "Zij hebben ons veel beloften gedaan, maar zijn die telkens niet nagekomen", stelt De Boer De jurist die de gemeente in de rechtbank heeft vertegenwoordigd, noemt ze 'dramatisch'.

Hoe nu verder?

De Peizer hovenier gaat nu in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, die de buren gelijk gaf over de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast wordt beroep aangetekend tegen het handhavingsbesluit. Een poging van de gemeente Noordenveld om te bemiddelen tussen de buren aan De Pol, is eerder gestaakt. De familie De Boer wil niet langer met de buren om tafel, omdat deze volgens hen ' hebben gelogen '.