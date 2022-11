Belg krijgt tien jaar cel voor dodelijke woningoverval op Koert Elders

De 30-jarige Fidan J. uit België is veroordeeld tot tien jaar cel voor de dodelijke overval op de woning van Koert Elders en zijn partner in Gees in 2016. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

J. was volgens de rechtbank een van de vier mannen die op 30 juni de woning van Elders en zijn partner in Gees binnendrongen en hen op afschuwelijke wijze beroofden van geld en sieraden. Elders overleed kort daarop aan zijn verwondingen.

Rol groot genoeg

De rechtbank is mede door de telefoongegevens van J. en de anderen, die inmiddels al zijn veroordeeld, ervan overtuigd geraakt dat de Belg die nacht in Gees was. De rechter vindt geen aanwijzingen dat J. ook daadwerkelijk geweld heeft gebruikt, maar vaststaat dat er sprake is van medeplegen.

Elders en zijn partner werden mishandeld, vastgebonden en gegijzeld. "Elders is door zeer fors en niets ontziend geweld om het leven gebracht", zo luidt de conclusie van de rechter.

'Schreeuwt om uitleg'

J. heeft niets over zijn rol en aanwezigheid in Gees verklaard. "Ook al schreeuwt alles om uitleg", zei de rechter. De straf van J. moet gelijk zijn met die van de mededaders, vindt de rechter. Het gaat om twee Belgen en een man uit Amsterdam die werden veroordeeld tot celstraffen tot 13 jaar. De Amsterdammer kreeg als enige tbs met dwangverpleging opgelegd.

J. is op dit moment nog spoorloos. De rechtbank in Assen vindt dat een Europees aanhoudingsbevel moet worden uitgevaardigd en J. bij een aanhouding direct moet worden uitgeleverd en vastgezet.

Gerechtshof draaide besluit terug

De rechtbank in Assen besliste in 2018 nog dat de Belg vanwege te grove vormfouten niet kon worden bestraft. Het gerechtshof in Leeuwarden vond in 2019 dat de rechtbank in Assen opnieuw moest oordelen over de zaak van J. De vormfouten waren niet van dien aard dat die gevolgen hadden voor de verdachten.