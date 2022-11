Het feest van 29 november: pannenkoek op je hoofd en lachen maar

Pannenkoek op je hoofd, duimpies omhoog en lachen maar. Wens vervolgens iedereen een vrolijke en gezegende 'Sint Pannekoek' en je dag kan niet meer stuk. Ieder jaar wordt op 29 november dit bescheiden feestje gevierd, saamhorigheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Eerst maar eens wat verwarring wegnemen. Want de schrijfwijze van het woord panne(n)koek heeft ongetwijfeld al tot de nodige verhitte discussies geleid. Wel of geen 'n' ertussen? Volgens de officiële Nederlandse spelling is 'pannenkoek' juist. Maar om de warboel nog wat groter te maken: Sint Pannekoek wordt juist geschreven zonder 'n' ertussen.

Al ligt er een vlieg in het meel

Hoe dat dan weer kan? Eigenlijk is de verklaring heel simpel. Het feest stamt nog uit een tijd waarin het baksel zonder tussen-n werd genoteerd. En ach, hoe je het woord ook schrijft, de pannenkoeken smaken toch wel, al ligt er een vlieg in het meel.

Voor de oorsprong van Sint Pannekoek moeten we terug naar het jaar 1986. De traditie krijgt dan voor het eerst aandacht in de strip 'Jan, Jans en de kinderen', getekend door tekenaar Jan Kruis uit Westerbork. In die strip zit Catootje met opa Tromp aan tafel boontjes te doppen, tot ze tot de conclusie komen dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben in boontjes. Wel in pannenkoeken.

Rotterdamse traditie

Opa Tromp roept vervolgens de 29ste van november spontaan uit tot Sint Pannekoek. "Das een hele ouwe Rotterdamse traditie. Dat jullie dat niet wisten", zegt hij grinnikend. Hij oppert het idee dat de vrouw des huizes een stapel pannenkoeken bakt en dat alle gezinsleden papa Jan 's avonds een warm welkom geven met de baksels op hun hoofd. Opa Tromp zegt daarbij dat dat vroeger ook zo ging toen papa Jan nog klein was. Moeder Jans is meteen enthousiast, stopt de boontjes in de vriezer en gaat aan de (be)slag.

Zo gezegd, zo gedaan. Vader Jan komt die dag stomverbaasd thuis als iedereen hem een 'vrolijk en gezegend Sint Pannekoek' wenst. "Ik vrees dat het ze nu volledig in de bol is geslagen", reageert hij stomverbaasd op het tafereel.

Om een ei geen pannenkoeken bederven

De strip van de in 2017 overleden Drentse tekenaar werd in de tussentijd beroemd, omdat de lezers deze traditie oppikten. Door de jaren heen zijn al tal van foto's verschenen van mensen met het eten op hun kop. Ook zijn in het verleden meerdere evenementen opgezet om het feestje te vieren, zoals enkele jaren geleden in Zuidlaren

Dit jaar houdt het Jan Kruis museum in Orvelte een tekenwedstrijd. Kinderen mochten een kleurplaat inkleuren en vandaag worden de winnaars bekendgemaakt. Om het nog feestelijker te maken, worden de kinderen beloond met pannenkoeken, uiteraard. In totaal hebben veertig kinderen meegedaan aan de wedstrijd.

Verder zijn er voor zover bekend in Drenthe geen samenkomsten, maar men moet om een ei geen pannenkoek bederven. Met andere woorden: iets kleins kan het grotere geheel niet verpesten. Vandaag lekker bakken dus. En smullen maar.