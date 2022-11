PvdA en Gemeentebelangen: 'Kachels aan in Hoogeveense dorpshuizen'

"Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid in de wijken en dorpen binnen de gemeente Hoogeveen", vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck. "Het zijn laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk naar binnen lopen." Van Eck beargumenteert dat het daardoor uitstekende 'warme huiskamers' zouden zijn voor 'energiearme of energiezuinige inwoners'.

Een bijkomend voordeel is dat de dorps- en buurthuizen ook als informatiepunt kunnen dienen voor mensen met vragen over bijvoorbeeld de energietoeslag. Dat zegt Gemeentebelangen-fractievoorzitter Hilma Hooijer. Ook zouden buurtbewoners daar ondersteuning kunnen krijgen bij 'armoede- of schuldenproblematiek'.

"Ook vragen we of het college bereid is om in elke 'warme huiskamer' informatie aan te bieden over het aanvragen van de energietoeslag en ondersteuning bij armoede- en schuldenproblematiek", zegt Hooijer. "En we willen weten of het college bereid is om de 'warme huiskamers' actief te promoten."