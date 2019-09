​Noordenveld zet verkeersregelaars in tegen sluipverkeer Roderwolde

Automobilisten gebruiken een sluiproute via Roderwolde omdat de N372 tussen Peize en Hoogkerk afgesloten is. En dat is niet de bedoeling.

Daarom zet de gemeente Noordenveld verkeersregelaars in. Zij moeten zorgen dat bestuurders via Leek rijden.Bewoners van Roderwolde maken zich zorgen over het sluipverkeer en de verkeersveiligheid in het dorp. Wethouder Alex Wekema deelt die zorgen. "Daarom doen we er in samenwerking met dorpsbelangen Roderwolde alles aan om het sluipverkeer tegen te gaan."Behalve de inzet van verkeersregelaars, heeft Noordenveld de provincie gevraagd borden te plaatsen. Ook gaat de politie surveilleren in onopvallende voertuigen. "Het heeft geen zin om via Roderwolde te rijden, want u wordt weer teruggestuurd", zegt Wekema.