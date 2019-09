Zeepkistenrace zorgt voor reuring in Emmer-Compascuum

De helling is indrukwekkend en ook komt er nog water in het parcours. De derde editie van de Compascumer Zeepkistenrace belooft zondag spectaculair te worden. Het evenement is een initiatief van ondernemers in Emmer-Compascuum.

"Het plan is destijds ontstaan omdat we meer reuring in het dorp wilden en het liefst dan ook nog iets wilds", vertelt ondernemer Dirk Kasius.Hij is meer dan tevreden over de 33 inschrijvingen. "Ze komen zelfs uit Friesland. De deelnemers rijden twee manches en de snelste wint. Maar er is ook een prijs voor de mooiste zeepkist."De eerste deelnemer gaat zondag om 11.00 het parcours op. De race is aan de Ep Schuilinghstraat en is gratis toegankelijk.