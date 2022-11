'Noord-Nederland sterk onderbedeeld bij toewijzing geld voor infrastructuur'

Er moet meer geld naar de infrastructuur in Noord-Nederland, vinden meerdere partijen in de Tweede Kamer. Hoewel het Kabinet onlangs bekendmaakte 7,5 miljard euro in wegen, rails en fietspaden te investeren, gaat maar een klein deel hiervan naar de noordelijke infrastructuur.

Onder andere het CDA, de PvdA, ChristenUnie, JA21 en BBB willen dat hier verandering in komt.

Lelylijn versus Nedersaksenlijn

Het Noorden wordt 'sterk onderbedeeld' vindt CDA'er Harry van der Molen. Slechts vier procent van de totale investeringen komt terecht in Groningen, Drenthe en Friesland, benadrukt hij. Dat het Kabinet naar de plannen voor de Lelylijn wijst, een spoorlijn die van Lelystad naar Groningen loopt, vindt hij onvoldoende: "Met een beetje geluk ligt die er pas over tien jaar."

Habtamu de Hoop van de PvdA noemt de verdeling 'te oneerlijk'. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf focust zich op een andere spoorlijn en pleit voor de aanleg van de Nedersaksenlijn, die van Groningen via Emmen naar Enschede moet lopen.

Ook moet er meer aandacht komen voor het traject tussen Zwolle en Meppel, vinden de partijen. Dit traject ligt gemiddeld zo'n negen uur per week uit, terwijl die spoorverbinding de enige treinroute naar het Noorden is. JA21 en BBB willen dat het kabinet hier 75 miljoen euro extra voor uittrekt, ook het CDA is voorstander van een grotere investering in dit deel van het spoor.

Randstad

Toch verdedigen Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van infrastructuur de keus om 65 procent van de investeringen in de Randstad te doen en 35 procent daarbuiten. In de Randstad worden de komende jaren de meeste woningen bijgebouwd, benadrukken zij. Die huizen moeten bereikbaar zijn met zowel de auto als de trein, wat vraagt om goede wegen en ov-verbindingen. Daarom is daar een 'grotere ingreep' nodig volgens Harbers.