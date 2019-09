Politie opent maandag tijdelijk bureau in Rolderstraat Assen

"Als politie willen we op een laagdrempelige manier snel aanspreekbaar zijn voor burgers, ondernemers en winkeliers", zo laat de politie weten. Op het bureau zijn niet alleen agenten, maar ook BOA's van de gemeente Assen aanwezig.Het zogenoemde pop-up-bureau komt er na verschillende geweldsincidenten in de afgelopen maanden. Vorige maand werden vier mensen opgepakt na een incident in een zijstraat van de Rolderstraat. Daarbij schoot de politie op een verdachte, die gewond raakte.Eerder was er een steekincident bij een pizzeria achter het stadhuis, en tijdens de TT werd iemand doodgeschoten in een huis aan de Rolderstaat. In juli werden drugs gevonden bij een inval in café De Leeuw in dezelfde straat.De Rolderstraat staat sinds de verschillende incidenten onder verscherpt toezicht van de politie. Die kondigde eerder ook al de komst van een pop-up-bureau aan. Mensen kunnen er terecht voor vragen of tips. Om 13.00 uur gaat het bureau maandag open. Iedere maandag tot en met zaterdag kunnen mensen er terecht.