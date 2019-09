Plannen voor 25 huizen op ‘droomkavels’ in Klazienaveen-Noord

Plannen voor woningen in het stuk natuur tussen het Scholtenskanaal en de Catovaart zijn er al jaren. Het stuk grond wordt ook wel de buitenplaatszone van Landgoed Scholtenszathe genoemd, al maakt het gebied geen onderdeel meer uit van het landgoed.In de eerste plannen, die zo’n twintig jaar oud zijn, werd gesproken over 24 buitenplaatsen en nog eens tien woningen. Nu is dat dus aangepast naar een plan met twintig ruime kavels met daarop ruimte voor exclusieve woningen en vijf vrijstaande huizen.Het plan heeft de naam ‘Droomkavels’ meegekregen. De grote kavels met veel privacy liggen zowel aan de kant van het Scholtenskanaal, als aan de Catovaart. De kavels aan de vaart hebben een weids uitzicht.De woningen worden gebouwd van duurzame materialen. Ook worden de huizen bij voorkeur gasloos gebouwd. De bomen die er nu staan blijven behouden, het bos verbindt de kavels met elkaar. Alle inritten zullen aan het Scholtenskanaal liggen. De huizen aan de kant van de Catovaart zullen dus een lange oprit krijgen.De projectontwikkelaar van de 25 woningen wil op dit moment nog niet veel kwijt over de plannen in Klazienaveen-Noord. “Het kan nog wel maanden duren voordat we echt bezig gaan.” Het is niet bekend of er animo is voor de kavels.Deze maand worden de plannen behandeld in de gemeenteraad van Emmen.