Tweede Kamerfracties: trek miljoenen uit voor infrastructuur vliegveld Eelde

Wanneer de motie van de VVD, CDA en PVV later deze week een meerderheid in het parlement haalt, moet het kabinet op zoek naar extra geld voor de noordelijke luchthaven. Groningen Airport Eelde heeft plannen om binnen de hekken van de luchthaven een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, het zogeheten bedrijventerrein Bravo. Op dat terrein moeten bedrijven zich gaan vestigen die zich met 'luchtvaartgebonden activiteiten' gaan bezighouden.

De Haagse miljoenen zijn daarbij vooral bedoeld om de infrastructuur richting de luchthaven te verbeteren. Groningen Airport Eelde ziet dat de Burgemeester Legroweg als toegangsweg richting de luchthaven al vrij druk is. De luchthaven is met een architect bezig om te kijken hoe de luchthaven beter ontsloten kan worden en waar deze weg mogelijk kan komen te liggen. De directie van de luchthaven is daarover ook met omwonenden in gesprek, zo gaf financieel manager Gerrit Baarda eerder aan bij RTV Drenthe.