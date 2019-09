Veldkamp en Flens op jacht naar WK podium in Emmen

"We gaan voor het podium. Dat is geen garantie voor plaatsing voor de Paralympics, maar dan laten we ons goed zien. We moeten ons er gewoon tussen zien te rijden", zegt Veldkamp strijdbaar.De 21-jarige Drent heeft een progressieve oogziekte. Hij heeft een zogenaamde kokervisie. Daardoor kan hij geen 140 graden, maar slechts 20 graden breed kijken. Daarnaast heeft hij een beperkte scherpte. Wat voor andere mensen op tien meter nog scherp is, wordt bij hem vanaf tweeëneenhalve meter al troebel. Een wedstrijd in een 'gewoon' wielerpeloton is daarom te hectisch. Maar verder voelt hij zich niet beperkt in z'n leven."Ik doe gewoon alles wat ik wil. Met m'n studie red ik me en ik train ook wel op de solofiets. Dat kan omdat ik de fietspaden ken. Er zullen mensen zijn die dat misschien niet zo veilig vinden. Maar ik vind dat het wel kan", verklaart Veldkamp.Jarenlang zat hij op judo en pas tweeëneenhalf jaar geleden ontdekte hij z'n liefde voor de fiets. "Samen met met m'n vader heb ik op een tandem een mountainbiketocht van Frankrijk naar Nederland gereden. Toen werd ik verliefd op de tandem. Ik vond die snelheid zo mooi."Van half werk houdt Veldkamp niet. Inmiddels is hij verhuisd naar Arnhem om op nationaal sportcentrum Papendal te kunnen trainen. Daarnaast heeft hij een tussenjaar wat betreft z'n studie. "Ik ben iemand van alles of niks. Of ik doe het goed, of ik doe het niet", zegt de renner uit Roden. "Ik heb m'n studie op een lager pitje gezet om te kijken of we ons kunnen plaatsen voor de Paralympics van Tokyo van volgend jaar."Sinds mei vormt Veldkamp een duo met oud wielerprof Rick Flens. De Noord-Hollander reed vier keer de Giro in dienst van Rabobank en was een uitgesproken tijdritspecialist. De ontwikkeling van de mannen gaat snel. Als prof reed Flens nooit de Olympische Spelen. Daarom zou hij graag naar de Spelen gaan. "Ik vind dit een leuke uitdaging. In deze sport is de wetenschap nog niet zover doorgedrongen. Je kan ook zelf nog dingen uitzoeken. Dat vind ik leuk. En ik vind het fietsen nog altijd leuk natuurlijk", besluit Flens.