Brilleman Baas gaat voor een 'nulletje of zes' tegen Qatar

Het teleurstellende gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Ecuador leidde bij Oranjefan Fienus Baas tot de nodige hoofdbrekens en een slapeloze nacht. "Net een theekransje", blikt hij terug op het optreden van de mannen van bondscoach Louis van Gaal. Tegen Qatar hoopt de 'Brilleman' uit Odoorn op beterschap. "Een nulletje of zes gaan we halen, denk ik."

Baas woont alle wedstrijden bij van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Met een grootglazige bril op z'n neus is de Drent een van de meest bekende Oranjefans die af zijn afgereisd naar het Midden-Oosten.

Vol goede moed betraden zij vrijdag het stadion voor de tweede poulewedstrijd tegen de Ecuadorianen. "Maar het voetbal was slecht en er was geen strijd. We willen wereldkampioen worden, als je dan zoiets krijgt voorgeschoteld ben je superchagrijnig."