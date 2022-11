Assen begint met verplaatsing van roekennesten uit wijk Marsdijk

De gemeente Assen is gestart met het verhuizen van de overlastgevende roeken in de wijk Marsdijk. Vandaag is begonnen met het weghalen van takken uit zo'n twintig bomen, zodat het moeilijker is voor de vogels om nesten in de bomen te bouwen.

De roek is een beschermde vogel en mag daarom normaal gesproken niet verjaagd of verhuisd worden. Maar de vogels geven zoveel overlast voor de omwonenden dat die er gezondheidsschade door oplopen. De provincie heeft daarom akkoord gegeven voor het verhuizen van de roeken.

Eerst zagen

Om ervoor te zorgen dat de nesten niet terug komen in de wijk, gaat de gemeente drievorken weghalen uit bomen. Dat zijn takken die dusdanig zijn gegroeid dat vogels er gemakkelijk hun nest op kunnen laten steunen.

"Als die drievorken uit de bomen zijn, kunnen de roeken daar geen nesten maken", vertelt gedragsbioloog Diederik van Liere. "We hopen dat ze de dan op zoek gaan naar een andere locatie. En het liefst naar de locatie die wij in gedachten hebben."

Die andere locatie is een bomenrij bij de spoortunnel in de Vrieserweg, ten oosten van Marsdijk. Daar gaan de nesten, die aan het eind van deze week weggehaald worden, naartoe. De gemeente hoopt de roeken op die manier weg te lokken uit het bewoonde deel van de wijk.

Hoofdkolonie blijft

De gemeente haalt niet gelijk alle nesten weg. De hoofdkolonie aan de Andrej Sacharovweg, vlakbij de kinderboerderij, blijft nog. De nesten in de straten daaromheen verwijdert de gemeente nu wel.

"Als we die ook gelijk gaan weghalen dan raakt de roek de weg kwijt. Als blijkt dat het lokken werkt naar de locatie bij de spoortunnel, dan gaan we na het broedseizoen ook deze kolonie weghalen."

Ook in het voorjaar blijft Assen alert. Beginnende nesten buiten de hoofdkolonie worden dan verplaatst naar de alternatieve locatie. "Maar zodra er een ei in ligt, dan moeten we het nest laten zitten. Buurtbewoners kunnen ons helpen. Die krijgen deze dagen een brief waarin meer informatie staat over hoe en wat", vertelt van Liere.

Blijven verjagen

De bewonerswerkgroep Roekenloos Marsdijk heeft de afgelopen maanden de roeken verjaagt met geluidseffecten. Dat heeft deels geholpen. Zij mogen daar in ieder geval totdat het broedseizoen begint mee doorgaan. Dat begint in maart.

De omwonenden willen dat de gemeente ingrijpt, omdat ze al jaren overlast ervaren van de roek. Sommige bewoners hebben al lange tijd gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid.

'Geen garantie'