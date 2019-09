Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Bartje viert zaterdag zijn verjaardag in Assen. Voor alle Drentse kinderen zijn er op drie pleinen in Assen activiteiten. Er is taart v en ze kunnen een Bartje-tatoeage laten zetten. Ook is er een speurtocht door de binnenstad van Assen.Zo direct na de vakantie Nederlands kampioen worden, dat kan. Zaterdag is er in Diever het Nederlands Kampioenschap Vuistbijl Maken. Deelnemers proberen vanaf 14.00 uur in twee uur tijd een vuistbijl te maken. De winnaar wordt door een jury aangewezen. Aanmelden om mee te doen kan nog. Je moet wel je eigen vuursteen en gereedschap meenemen. Alleen kijken en je eigen favoriete vuistbijlmaker aanmoedigen kan ook.Sinds de herstart in 2015 heeft Drensch Peil een vaste plek op de agenda. Het festival dat rondreist door de provincie is op vrijdag in Meppel, op zaterdag in Emmen en op zondag in Assen. Onder andere Isa Zwart, Same Old en Tim Kamphuis doen alle drie de steden aan. Op vrijdag en zaterdag is er muziek in de avond, op zondag kan je overdag genieten van de muziek. Zaterdag overdag kunnen muzikanten een workshop volgen in Emmen. Deelnemende artiesten aan Drentsch Peil XL maken kans op verschillende prijzen waaronder optredens tijdens Eurosonic/Noorderslag in Groningen of op het Bevrijdingsfestival Drenthe.Voor de zeventiende keer houdt stichting Shanty Cultuur het Internationaal Shanty & Seasong Festival. In Emmen doen niet alleen shantykoren uit Drenthe mee, maar ook shantykoren uit de rest van Nederland. In totaal zingen er 24 koren, waaronder twee Duitse shantykoren, vanaf 13.00 uur de longen uit hun lijf op acht verschillende podia.Fan van oude Franse auto's en dan vooral van de Citroën Traction Avant? Dan moet je zondag in Coevorden zijn. In de Ganzenstad staan vanaf 10.00 uur Citroëns van de jaren 1934 tot en met 1957 te glimmen. Meerijden in zo'n Franse oldtimer kan ook. Vanaf 12.00 uur kunnen er ritjes gemaakt worden die anderhalf tot twee uur duren.Ook in de gemeente Borger-Odoorn zijn ze dol op oude auto's. Op zaterdag start in Valthermond een toertocht voor autistische kinderen. Er rijden verschillende oldtimers en youngtimers mee, waaronder verschillende Saabs en twee Citroën camperbusjes.De amateurvoetbalcompetitie is nog niet begonnen en FC Emmen is vrij. Wel is er bekervoetbal, maar dat is niet het belangrijkste voetbal in Drenthe dit weekend. Er staat een heus interlandduel op het programma op het sportpark van Achilles 1894. Om 15.00 uur speelt Oranje onder 18 tegen de Verenigde Staten. Een tweede internationaal duel wordt gehouden in Wachtum (NL), in de buurt van Dalen. FC Wachtum (NL) speelt thuis een wedstrijd tegen FC Wachtum (DE), een Duits dorpje op veertig minuten rijden van Wachtum (NL). Beide dorpen strijden om wie zich 'De best Wachtum' mag kronen. De wedstrijd begint om 15.45 uur.We wensen je een heel fijn weekend!