IJswater moet hordeloper Nick Smidt redden op snikheet WK

"Ik hoop dat ik daar de halve finales kan halen. Er staan veertig atleten aan de start op de vierhonderd meter horden en de snelste vierentwintig gaan door naar halve finales", verklaart Smidt.Het zal een bizarre wedstrijd worden in Qatar. De atleten moeten zich wapenen tegen een buitentemperatuur van veertig graden. Maar Smidt is goed voorbereid. "In het stadion is er airco en is het 25 graden. Maar de warming up is gewoon buiten in veertig graden. Dus niet persé de snelste atleet zal winnen, maar vooral degene die het beste met de omstandigheden kan omgaan", zegt Smidt."Wij hebben in Zuid-Afrika getraind met koelvesten en slush. Dat is ijswater en als je dat drinkt brengt dat de kerntemperatuur van je lichaam naar beneden. Het blijkt dat mijn lijf daar goed op reageert", aldus de Assenaar.Op vrijdag 27 september loopt Smidt de series in Doha. Als hij die overleeft, loopt hij een dag later de halve finale.