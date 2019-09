Inspectie eist verbetering spoedeisende hulp ziekenhuis Meppel

Het inspectierapport is vanmiddag openbaar geworden.Zo beschikte het ziekenhuis niet over een actueel zorgbeleidsplan; de versie die het ziekenhuis in Meppel hanteert dateert uit 2015 en is toegespitst op de locatie Zwolle. Daardoor is voor huisartsen en ambulancepersoneel niet altijd duidelijk waar een patiënt naartoe moet worden vervoerd. De inspectie verwacht voor 1 oktober een actuele versie.Daarnaast had de inspectie vragen over de bereikbaarheid van artsen op de spoedeisende hulp. De inspectie wilde voor 1 september inzage in de aanrijtijden voor artsen die verantwoordelijk zijn voor het zekeren/intuberen van luchtwegen. Ook wilde de inspectie voor 1 september meer informatie over de beschikbaarheid van traumachirurgen.De inspectie was ook niet te spreken over de afwezigheid van bekwaamheidsverklaringen van de verpleegkundigen. Eerder beschikten verpleegkundigen over een 'kwaliteitsrapport', waarin staat welke handelingen ze mogen uitvoeren en welke scholing ze hebben gehad. Voor 1 oktober wil de inspectie alsnog deze bekwaamheidsverklaringen van Isala Diaconessenhuis Meppel ontvangen.Verder ontbreekt er bij Isala Diaconessenhuis Meppel een protocol voor vroeggeboren kinderen en zijn er geen afspraken over de supervisie van arts-assistenten.Het ziekenhuis zegt het goed te vinden dat de inspectie de kwaliteit van de zorg controleert. "Dat houdt ons scherp. We doen er alles aan om de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Op alle punten zijn acties uitgezet om aan de eisen van de inspectie te voldoen", zegt een woordvoerder van Isala Diaconessenhuis Meppel.