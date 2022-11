Uitslag wat vind jij: De regels voor de bijstand zijn al soepel genoeg

Het kabinet wil de regels rond de bijstand wijzigen zodat "niet regels, maar de mens" centraal komt te staan in het beleid. In de praktijk pakt het huidige, strengere beleid niet altijd goed uit, vindt minister Carola Schouten van Armoedebeleid.

Mensen in de bijstand mogen straks giften ontvangen tot 1200 euro per jaar en mogen daarbij niet gekort worden op hun uitkering. Verder mag deze groep, zonder toestemming te vragen, mantelzorg verlenen en bij bijvoorbeeld een ziek familielid inwonen.

Schouten wil onder andere af van de "boete op compassie." Ontvangt de bijstandsgerechtigde een gift of worden zijn boodschappen weleens betaald, dan mag de uitkering niet worden gekort. Eerder leidde dit tot ophef omdat bij mensen duizenden euro's werden teruggevorderd.

De meerderheid van de 985 stemmers was het oneens met de stelling. Een minderheid van 45 procent vindt dat de regels voor de bijstand inderdaad al soepel genoeg zijn, 55 procent was het daarmee oneens en vindt dat er best wat versoepeld mag worden.