Veertig jaar Buurtbus: 'Ik ben ooit met de bus in het kanaal gekukeld'

Willem Veldhuis is al sinds 1986 chauffeur. Hij geniet nog steeds elke dag van de ritjes."Een keer ging het mis. Ik had net een aantal mensen bij Speelstad Oranje eruit gelaten. Toen ik door zou rijden naar een camping in Hoogersmilde, blokkeerde het stuur. Ik ben met de bus in het water gekukeld."Veldhuis had geluk. Op dat moment zat er niemand in de bus. Zelf kwam hij er goed af. "Ik had alleen wat schaafplekken. En het was koud. Er lag ijs op het water!"In al die jaren dat Veldhuis op de bus zat, had hij veel vaste klanten. Een dame uit Hijken herinnert hij zich goed. "Als ik van Beilen naar Hijken reed, dan zette ze altijd een krant voor het raam. Dan wist ik dat ik haar op de terugweg moest oppikken."Morgen vieren de vrijwilligers van de Buurtbus het jubileumfeest in de Dorpshoeve in Hijken met een hapje en een drankje. Daar zullen ook gedeputeerde Bijl en de wethouder van Midden-Drenthe bij aanwezig zijn.Bovendien worden vier vrijwilligers, die al veertig jaar bij de bus betrokken zijn, in het zonnetje gezet. Later deze maand doen de vrijwilligers het feestje nog eens dunnetjes over met een dagje naar de Noordzee.