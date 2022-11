'Miljarden voor weg en spoor scheef verdeeld tussen Randstad en Noorden'

"De Tweede Kamer heeft laten zien dat ze de keuzes van het kabinet steunt, maar vindt wel dat de verdeling scheef is", corrigeert Van der Graaf de 7,5 miljard die is uitgetrokken voor het verbeteren van weg en spoor in Nederland.

De breed gedeelde kritiek in de Tweede Kamer is dat het Noorden achterblijft in de miljardenverdeling. Noord-Nederland krijgt 'slechts' zo'n 328 miljoen toebedeeld. "Er wordt meer gekeken naar de Randstad vanwege de grote woningbouwopgave, maar te weinig naar het Noorden", stelt Van der Graaf vast, die met name hamert op de aanleg van de Nedersaksenlijn, een spoorlijn tussen Groningen en Enschede, via Emmen.