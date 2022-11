Eerste drie cliënten Leger des Heils krijgen sleutel van appartement De Wouden Assen

Het is klaar. De zes appartementen van Leger des Heils aan De Wouden in Assen. Vanaf 1 december betrekken de eerste bewoners hun nieuwe optrekje. Het is voor deze mensen de eerste stap op weg naar weer zelfstandig wonen. In januari komen de andere drie bewoners met hun verhuisdozen naar de nieuwe appartementen.

Het project is bedoeld voor mensen die dak- en thuisloos zijn geraakt door uiteenlopende redenen. De deelnemers komen uit de maatschappelijke opvang en hebben daar al een traject doorlopen. Ze zijn in staat om zelfstandig te wonen met begeleiding.

Kantoor Leger des Heils

Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, opent het Leger des Heils een kantoor naast de woningen. "We begeleiden op alle leefgebieden, zodat de mensen weer regie krijgen over hun eigen leven. Wij openen daarom hier een kantoor, zodat iedereen ongevraagd of op afspraak langs kan komen. Dat is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor buren, de wijkagent of andere personen die een kopje koffie willen komen drinken", vertelt Anne-Marije van Andel, teammanager van het Leger des Heils.

En voor die buurtbewoners is dat kopje koffie misschien wel geruststellend, want er heerste veel onrust in de buurt toen de aankondiging van het Leger des Heils en Actium op de deurmat lag. Van Andel wil duidelijk maken dat ze er juist ook voor de buurtbewoners zijn. "Kijk, wij kunnen geen garantie geven dat er nooit iets zal gebeuren, maar als de buren problemen ervaren met onze cliënten, dan willen we dat graag horen. Dan gaan we gelijk met elkaar in gesprek over hoe we dit kunnen oplossen."

Van studentenkamer naar appartement

Actium heeft de verbouwing op zich genomen. De zes appartementen waren namelijk eerst studentenkamers waar badkamers en keukens met elkaar gedeeld werden. Nu heeft elk appartement een eigen voordeur met eigen keuken en badkamer.

De woningbouwvereniging doet mee aan dit soort projecten, omdat ze graag willen dat iedereen weer zelfstandig kan wonen. "Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de samenleving een plek heeft om te wonen. Door deze extra tussenstap naar zelfstandig wonen mogelijk te maken kunnen wij hierin bijdragen.", vertelt Marloes Oort, gebiedscoördinator wijken bij Actium.

Doorstromen