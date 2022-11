Politie zit met vraagtekens: wie heeft Vrouwe Fontana van Meppel gestolen?

Tientjeswerk

Of de zoektocht naar camerabeelden succesvol wordt is twijfelachtig. Een vastgoedfirma tegenover het station heeft buiten geen camera's hangen. In hetzelfde pand zit een café, waarvan de camera's alleen het eigen terras in beeld brengen. "Vanwege privacyredenen mogen ze niet op de openbare weg gericht zijn", vertelt een medewerker.

Een bezoek aan de fietsenwinkel op het station kan de politie ook overslaan. "We hebben alleen binnen camera's, buiten niets", vertelt eigenaar Bennie Wolbers, die de diefstal niet begrijpt. "Het beeld heeft een laagje brons, maar dat is tientjeswerk. Dus veel zullen de dieven er niet aan verdienen."

Geteisterd door inbraakgolf

Een ludieke actie of vandalisme is wel uitgesloten. Een motief kan zijn dat iemand - zoals Wolbers ook suggereert - het beeld heeft gestolen om het brons om te smelten en daarmee geld te verdienen, zegt de politie. "Maar we maken dit niet vaak mee, dus het is vooral gissen waarom iemand dit doet. We hebben op locatie onderzoek gedaan en je ziet dat het beeld met kracht van de sokkel gehaald is." Daarna is het beeld tien meter over de grond gesleept en in een auto gezet. Over de hele afstand zijn sleepsporen zichtbaar.

Het is niet het eerste incident in Meppel: de stad wordt geteisterd door een inbraakgolf. Er werden dit jaar al bijna honderd inbraken gemeld en dat is vergeleken met landelijke cijfers enorm. Nergens nam het aantal inbraken na een inbraakluwe coronaperiode zo toe als in Meppel. De politie ziet de standbeeldroof wel als een geheel aparte zaak. "We zien geen verband met andere inbraken."

Replica

Volgens inwoner Bolt is het enorm zonde dat het beeld verdwenen is. Hij vertelt dat het beeld vroeger onderdeel was van een grote fontein, die in 1952 is afgebroken vanwege achterstallig onderhoud. Alleen het Vrouwe Fontana-beeld is daarvan bewaard gebleven en in 1989 teruggeplaatst. "Ik hoop dat het beeld wordt teruggevonden", zegt de Meppeler. "Maar vermoedelijk is het ijdele hoop."