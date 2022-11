Groei wolvenpopulatie in Duitsland vlakt af, gevolgen voor Drenthe onzeker

Gevolgen voor Drenthe onbekend

Dat wolvenpopulaties na verloop van tijd een afvlakking van de groei laten zien, komt ook naar voren in een ' fact finding study ' van ecoloog Hugh Jansman van de Universiteit Wageningen. "De beste plekken zijn bezet en daardoor gaan processen spelen als een afname van de worpgrootte, afname van de overlevingskans van jongen en juist een toename van onderlinge agressie en ziekteverspreiding", zegt hij in een reactie.

Het is volgens Jansman onzeker wat de gevolgen voor Drenthe zullen zijn van de afvlakkende groei. "Dat is voorlopig koffiedik kijken. Indien er minder voortplanting is in Duitsland, dan kan dat betekenen dat er minder jongen opduiken in Nederland die een eigen territorium zoeken. Maar de druk kan ook zo hoog worden dat Duitse wolven door onderlinge competitie juist versneld een andere plek gaan zoeken, bijvoorbeeld in Nederland."

Verkeer grootste doodsoorzaak

In het wolvenjaar 2021/2022 vonden 148 Duitse wolven de dood. Daarvan zijn 18 wolven een natuurlijke dood gestorven, werden 13 op illegale wijze gedood en kwamen 102 wolven door het verkeer om het leven.

De doodsoorzaak van nog eens 8 wolven is onduidelijk en 2 wolven werden gedood als onderdeel van beheersmaatregelen. Meer dan de helft van de in het verkeer omgekomen wolven waren pups, dus in hun eerste levensjaar.

De deelstaten rapporteerden 942 wolvenaanvallen in 2020 met in totaal 3959 dode, gewonde of vermiste landbouwhuisdieren tot gevolg. In 2019 ging het om 887 wolvenaanvallen en 2894 getroffen dieren. Het ging in 85 procent van de gevallen om schapen, 7 procent runderen en 6 procent herten.

Beschermingsmaatregelen kosten miljoenen

Aan schadevergoeding werd in 2020 in Duitsland 8 ton euro uitgegeven en de deelstaten besteedden 9,5 miljoen euro aan beschermingsmaatregelen. Uitkering van een schadevergoeding is in de meeste deelstaten gekoppeld aan een zogenaamde minimumbescherming voor vee.