Sport Drenthe vreest voor het omvallen van zeker 25 sportverenigingen

Sport Drenthe vreest voor het omvallen van zo'n 25 buitensportverenigingen. Dat is 10 procent van alle buitensportverenigingen in onze provincie. Die conclusie trekt de organisatie nadat gisteravond bekend werd gemaakt dat er geen extra geld van het kabinet komt voor hulp tegen een te hoge energierekening.

"Dit is heel slecht voor verenigingen", zegt Paul van Dijk, projectleider Drenthe Sport Duurzaam van Sport Drenthe. "Er zijn clubs van honderd jaar of ouder, in die tijd zijn ze opgebouwd en in een jaar tijd breek je het af."