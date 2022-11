Verontwaardiging na brand in monumentale beuk: 'Dit gaat veel en veel te ver'

Een groot probleem

De smeulende boom werd gisteravond rond 22.00 uur opgemerkt. De brandweer probeerde de brand te blussen, maar vanochtend bleek de beuk nog steeds te gloeien. Natuurmonumenten probeerde de brand in de eeuwenoude boom daarom zelf te doven. "We zetten slangen op de gaten van de boom met een pomp vanuit de vijver", legt Zwiers uit. "Maar de brand zit waarschijnlijk hoger, in de kern van de boom. En daar kun je met het water eigenlijk niet komen. Dat is een groot probleem."

Een laatste redmiddel is een hoogwerker, die water in de boom giet via gaten in de bovenkant. "We geven niet op", zegt Zwiers strijdvaardig

Toch is de kans dat de boom gered kan worden erg klein. "Ik schat ongeveer tien procent", zegt Zwiers ietwat bedrukt. De imposante boom is ruim tweehonderd jaar oud en daarmee een van de oudste bomen op landgoed De Braak. "Deze boom is beeldbepalend voor het landgoed. Dat juist zo'n oude beuk dood moet gaan door brandstichting doet mij pijn. Dat snijdt recht door mijn boswachtersziel."

Twee jonge brandstichters

Volgens Olaf Huisman hebben twee jongeren de boom in de brand gestoken. "Ik liep gistermiddag een rondje rond de vijver. Toen zag ik een jongen en meisje die brand aan het stichten waren bij de boom. Dat vond ik vreemd en toen ben ik erheen gelopen. Het vuurtje leek toen uit", vertelt de ooggetuige

"Ik sprak ze aan op de rotzooi die ze achterlieten, maar ze keken mij niet aan. Ik ben doorgelopen en toen ik bij de uitgang van het landgoed was, hoorde ik in de verte een knal. Vanochtend las ik dat de boom in brand was gezet."