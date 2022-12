Voedselbanken houden opnieuw inzamelingsactie: 'Laten we elkaar helpen'

Niet genoeg geld meer hebben voor de torenhoge energierekening en de steeds duurder wordende boodschappen. Voor steeds meer mensen is dit de dagelijkse realiteit. In onze provincie zijn ruim 3600 mensen afhankelijk van de voedselbank. Dat is 40 procent meer, dan aan het begin van dit jaar. Ook daarom komen de Drentse voedselbanken dit jaar weer met een actie.

Voor Richard (47) en Carolien (51) Knigge uit Emmen is het al jaren de normaalste zaak van de wereld. Iedere twee weken halen zij een pakket op bij de voedselbank Zuidoost-Drenthe in hun woonplaats. "Er zitten vaak houdbare producten in", zegt Richard. "Pasta, rijst. Maar ook groente en vers fruit. Dus lekker gezond."

Drieling van 14 jaar

Een zwaar auto-ongeluk heeft ervoor gezorgd dat Richard afgekeurd is en afhankelijk is van een WAO-uitkering. Het gezin heeft moeite om daarvan rond te komen. "We hebben ook nog een drieling in huis, van 14 jaar", vertelt hij. "De uitkering stijgt niet mee. En we hebben dus vijf monden te vullen."

"Ja, die pubers lusten wel wat, ja", lacht Carolien. "En we zijn dus heel erg blij met alles wat we krijgen. We moeten van het minimale rondkomen, dus kunnen we niet steeds naar de supermarkt om van alles te kopen. We maken gerechten met wat we kopen en heel soms halen we daar iets bij."

'Ga als je hulp nodig hebt'

Het echtpaar laat zien wat het van de voedselbank krijgt. In het kratje zitten houdbare producten, maar ook sla, komkommer en maandverband. "Ja, voor dat laatste product mag wel meer aandacht komen. Veel mensen kunnen dat niet betalen", zegt Carolien.