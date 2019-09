Week van de Alfabetisering moet percentage laaggeletterden omlaag brengen

In de Week van de Alfabetisering gaan ongeveer tachtig bondgenoten, waaronder gemeenten en overheidsorganisaties, er alles aan doen dat percentage naar beneden te brengen.Wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze hangt vanochtend een spandoek op om aandacht te vragen. Een deel van de tekst op het spandoek is niet leesbaar, om de lezer te laten zien hoe het is om moeite te hebben met taal.In Emmen zijn de hele week verschillende activiteiten. Zo presenteert burgemeester Van Oosterhout morgen een aantal taalspellen, zoals een taalbingo.Op donderdag staat er een speurtocht gericht op laaggeletterdheid op de planning in Emmen. Vrijdag om 13.00 uur is er in de Bibliotheek van Klazienaveen een letterlunch voor iedereen.In Hoogeveen wonen de meeste laaggeletterden van Drenthe. Meer dan zestien procent van de inwoners gemeente Hoogeveen is laaggeletterd. In de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld zijn de minste laaggeletterden van Drenthe. Tussen de vijf en acht procent van de bevolking is laaggeletterd in die gemeenten.De Drentse gemeenten, Drentse bibliotheken en instanties zoals het Dagnall Talen Instituut vormen het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, met burgemeester Eric van Oosterhout van gemeente Emmen als voorzitter. Ook de Provincie Drenthe ondersteunt het initiatief om het percentage laaggeletterdheid omlaag te brengen.