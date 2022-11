Ondanks akkoord over cao zorgvervoer tóch staken: 'We staken niet zomaar'

Er wordt eenmalig 24 uur gestaakt. "Dat heeft natuurlijk een reden", zegt Tillema. "Het zorgvervoer rijdt met mensen uit kwetsbare groepen, ouderen en kinderen die naar speciaal onderwijs moeten. We staken niet zomaar en we kondigen ook niet meteen een staking af totdat we onze zin krijgen, zo werkt het niet", zegt zij.

Een struikelblok is bijvoorbeeld de regeling rondom wachtdagen. Voorheen gold bij ziekte dat de eerste dag niet uitbetaald werd en de dagen erna maar voor zeventig procent. In de nieuwe cao is de wachtdag eraf en worden de dagen erna voor tachtig procent uitbetaald. Maar, zegt Tillema, dat klopt niet helemaal. "Nu is het voorstel: de eerste wachtdag vervalt, tenzij iemand zich binnen vier weken weer ziek meldt. Daarnaast komt er een tweede wachtdag bij als iemand zich voor de vierde keer in een jaar ziek meldt."

Daarnaast was de pauzeregeling een heikel punt. Pauze werd namelijk ingehouden, ook als deze niet genoten werd. Dat mag volgens de nieuwe cao niet meer. Maar ook daar neemt de FNV geen genoegen mee, er is namelijk geen manier om te controleren of dit ook daadwerkelijk goed gaat. "Het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) voert controles uit op de naleving van de cao. Die hebben een programma nodig om te kunnen controleren of werkgevers zich houden aan afspraken over pauzes, maar werkgevers willen daar niet in investeren. Dus ze worden niet gecontroleerd." Hier is in de nieuwe cao nog geen verandering in gekomen volgens Tillema.