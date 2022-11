Rechter wil psychisch onderzoek voor stel dat kind (8) betrok in sm-relatie

De man en de vrouw zitten sinds februari vast, nadat het meisje aangifte deed van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017. Ze was 8 jaar oud toen het begon. Het meisje begon rond haar twaalfde levensjaar te twijfelen over wat haar overkwam.

Daar is de rechtbank het niet mee eens. Die wil juist weten of het psychisch functioneren van de man en vrouw van invloed is geweest op de gepleegde feiten. Ook wil de rechter weten hoe groot de kans op herhaling is en welke behandeling eventueel noodzakelijk is. Door dit onderzoek blijven beide verdachten in elk geval de komende drie maanden in voorarrest. Hoe lang het onderzoek verder gaat duren is niet bekend.