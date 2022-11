Daling aantal eikenprocessierupsen, behalve in Zuid-Drenthe

De overlast van eikenprocessierupsen is landelijk fors gedaald en zal volgend jaar waarschijnlijk nog verder afnemen. Dat verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het aantal eikenprocessievlinders dat is uitgevlogen ligt de laatste tijd namelijk aanmerkelijk lager dan vorig jaar.

In speciale feromoonvallen, waarvan er 2200 in ons land zijn geplaatst, werd de afgelopen maanden 65 procent minder vlinders aangetroffen dan vorig jaar. Volgens het kenniscentrum zijn er wel regionale verschillen. Met name in het noordelijke deel van Overijssel en het zuidelijk deel van Drenthe zitten meer rupsen dan elders.

"De omstandigheden voor preventieve bespuitingen in het voorjaar waren gunstig, waardoor het aantal rupsen afnam", aldus het kenniscentrum. "Veel nesten zijn tijdig, vóór het uitvliegen van de vlinders, verwijderd. Het op tijd weghalen van de nesten leidt tot vijf keer minder rupsen in het daaropvolgende jaar."

Op plaatsen waar moeite is gedaan om natuurlijke bestrijding te bevorderen, lossen vogels en roofinsecten het eikenprocessierupsenprobleem in toenemende mate op. "Ook parasitering door sluipwespen en sluipvliegen neemt toe, waardoor de plaagdruk beheersbaar blijft."

In augustus gaf het kenniscentrum al aan een daling te zien in het aantal eikenprocessierupsen in Drenthe. Wel werd nog gevreesd voor een mogelijk nieuwe rupsenplaag. Die vrees is nu grotendeels verdwenen, maar wel blijft onzeker hoeveel rupsen de grond in zijn verdwenen en in het voorjaar weer hun kop opsteken.