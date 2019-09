Ook in Drenthe gaan sommige kinderen nooit naar tandarts

Veel tandartsen kunnen geen exacte cijfers geven over de kinderen die nooit langskomen. "Dat is lastig te achterhalen. Alleen verzekeraars hebben dat in beeld", stelt Jannie Klap van mondzorg Drenthe. Haar collega Vera Verploegen legt uit: "Als ouders angst hebben voor de tandarts is de kans groot dat ze ook niet langskomen met hun kind. Daarnaast denken mensen dat de tandarts duur is, een beeld dat niet klopt. Kinderen kunnen via hun basisverzekering gratis naar de tandarts toe."De Assocatie van Nederlandse Tandartsen ziet graag dat verzekeraars een brief sturen naar ouders wiens kinderen niet naar de tandarts gaan. Veel verzekeraars zien dit niet zitten omdat het in strijd zou zijn met privacywet. Volgens de Associatie van Tandartsen willen verzekeraars niet meewerken omdat hun dit extra geld kost.De ANT wil nu dat minister Bruins verzekeraars aanspoort om brieven de deur uit te doen waarin wordt aangegeven dat kinderen tot 18 jaar gratis naar de tandarts kunnen.