Alfred Welink stopt als voorzitter VNONCW MKB Noord

Welink wil meer tijd en ruimte creëren voor zijn eigen onderneming en zijn gezin. “Het waren vijf prachtige jaren, waarin we veel bereikt hebben. Het vraagt echter ook veel tijd en inzet. Afgelopen zomer heb ik besloten om mijn focus en energie nu op andere zaken te gaan richten.”Onder het voorzitterschap van Welink is er stevig gekoerst op ‘ondernemers in the lead’, een gezamenlijke economische agenda, waarbij de politiek faciliterend is en het onderwijs ondersteunend en initiërend. “Daarop zijn prachtige resultaten behaald”, zegt Welink. “VNO-NCW MKB Noord als één vereniging, de oprichting van de Economic Board Noord-Nederland, het aanjagen van thema’s als waterstof, circulaire economie en de Lelylijn.”Constante vraag om verandering Ondernemerschap betekent ook constant blijven veranderen, zegt Welink. “Daarmee hou je focus en energie. Dat geldt ook voor een vereniging als VNO-NCW MKB Noord. Het is daarom nu een natuurlijk moment om het voorzitterschap door te geven. We hebben mooie en waardevolle projecten en initiatieven opgezet, het is nu zaak om te versnellen en resultaten te boeken met nieuwe energie.”Welink zal tijdens de ledenvergadering in december formeel afscheid nemen. Tijdens die vergadering zal, naar verwachting, zijn beoogd opvolger door het Algemeen Bestuur van de verenging voorgedragen worden aan de leden.