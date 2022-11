OM eist 10 maanden cel voor aandeel ‘bad-standing’ in clubgebouw No Surrender

Voor een 40-jarige man uit Amsterdam dreigt voor diefstal met geweld in maart 2016 in Emmen een celstraf van 10 maanden. Een afvallig clublid van de (inmiddels verboden) motorclub No Surrender werd met geweld een telefoon en een hesje afhandig gemaakt. Een zogeheten bad-standing, waarbij het slachtoffer ook nog eens een 'boete' van 5000 euro aan de club moest betalen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) regelde de Amsterdammer destijds dat het betreffende clublid uit Duitsland die dag naar het clubhuis in Emmen kwam. Hij moest bij captain Henk Kuipers op het matje komen. De Duitser had geen idee waarom. Bij binnenkomst kreeg hij van Kuipers een klap in zijn nek. Toen hij zich omdraaide werd hij vol in het gezicht geraakt. De man brak daarbij zijn kaak en neus.

Afgeluisterd

Vanaf 2014 deed justitie al onderzoek naar wanpraktijken binnen de motorclub. Op het moment van de afranseling van de Duitser hing afluisterapparatuur in het clubgebouw in Emmen. Ook werden de telefoons van diverse clubleden afgetapt, waaronder die van de Amsterdammer. De agenten hoorden de man bellen met zijn vriendin over de afranseling in het clubgebouw.

'Jakke aus'

Ook zijn er geluidsopnamen van de afranseling van de Duitser. De geluidsband werd eind 2020 tijdens de zitting tegen Kuipers afgedraaid. Het ging er grof aan toe. "Jakke aus", was daarop de stem van Kuipers te horen. "Er werd nadien gelachen over het kapotslaan van de neus, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is", zei de officier van justitie hierover. De Duitser durfde een lange tijd geen aangifte te doen, hij was bang voor wraakacties.

Clubhuis afgebroken

Niet ongebruikelijk binnen de motorclub, zei de aanklager. De motorclub werd in 2013 opgericht en groeide uit tot een organisatie van zevenhonderd leden met verschillende afdelingen in Nederland en in het buitenland. Vanaf 2016 was Kuipers de belangrijkste man binnen de club. In 2017 deed politie een inval in het clubhuis in Emmen, dat kort daarop werd afgebroken.

Afranselingen

Binnen de club heerste volgens het OM een cultuur van wetteloosheid en geweld. De overheid werd buiten de deur gehouden. Leden die zich niet aan de regels hielden of anderszins uit de club moesten worden gewerkt moesten hun zelf aangeschafte hesjes en soms ook de motor afstaan en een boete van 5000 euro betalen. Dit ging niet zonder mishandelingen die leidden tot botbreuken en verbrijzelingen.

Verlammingsverschijnselen

De motorclub werd om die reden in 2019 in Nederland verboden. Het hof bevestigde dit verbod in 2020. De aanklager vond dinsdag, zes jaar na de mishandeling binnen de club, een celstraf van een jaar passen, maar er moet ook rekening worden gehouden met het tijdsverloop. Het slachtoffer is meermalen geopereerd aan het gezicht en kampt tot op de dag van vandaag met verlammingsverschijnselen. Een schadebedrag van ruim 7600 euro kan volgens de aanklager worden toegewezen.