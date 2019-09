Ondernemen in Drenthe: Drenthe is goed in het bedenken van toepassingen voor waterstof

Castien is te gast in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe. "We zijn van de hoge druk. Dus het vullen van vrachtauto's en personenauto's met waterstof." Daarvoor bouwt het Asser bedrijf speciale units voor tankstations. In Den Haag wordt onder andere gebouwd aan een 'Drents' waterstof tankstation.Maar tot nu toe is het vooral investeren in technologie rondom waterstof. "Het doet zeer in de portemonnee. Vanuit onze basis business investeren we de ontwikkelingen in waterstof. Dat moet in de toekomst geld op gaan leveren."Resato heeft inmiddels zelf twee auto's op waterstof. In de toekomst rijden er meer bussen van Qbuzz op waterstof. Ook de provincie Drenthe schaft auto's op waterstof aan. "We gaan vier dienstauto's aanschaffen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.Stelpstra heeft zich in Brussel ingezet voor Europese subsidie. Dat is gelukt. Het Noorden van Nederland wordt nu gezien als waterstofregio van Europa. Daarbij hoort een pot van 20 miljoen euro. De overheden zullen daar ook geld bij leggen. Geld dat kan worden ingezet voor het aanjagen van waterstofprojecten.Stelpstra: "Wij zijn beter in waterstof dan de rest van Europa. We hebben hele concrete projecten. Groningen is goed in het omzetten van groene energie in waterstof. Drenthe is goed in de toepassing van waterstof. Een waterstofwijk in Hoogeveen, vulpunten, bussen op waterstof. Wij zoeken het in de toepassingen."Jenneke Wever van brandingbureau IndieGal uit Assen houdt zich bezig met het neerzetten van een merknaam en het imago daarvan. Waterstof in het Noorden zou volgens haar best een noordelijk merk kunnen worden. "Maar daar is wel nog wat voor nodig." Wever is sinds kort in Drenthe gevestigd. Daarvoor werkte ze vanuit Noord-Brabant."Ik ben helemaal opnieuw begonnen. Ik wilde een andere koers varen en dan vooral in de transitie naar een 'groene' economie. Een positieve bijdrage aan mensen en planeet moet het zijn. Ik denk dat hier veel innovatieve bedrijven zijn en dat er veel potentie is. Maar wat ik wel merk is dat bedrijven op dit gebied nogal terughoudend zijn. Dat kan anders."Ondernemen in Drenthe komt vandaag vanuit de Ondernemersfabriek in Assen en is op TV Drenthe te zien na het regionale nieuws. Of online: