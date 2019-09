Bijzonder bouwpakket: kerkorgel wordt weer in elkaar gezet

"Er moest veel gebeuren", zegt orgelbouwer Rini Wimmenhove uit Hoogeveen. Hij is er al sinds begin dit jaar mee bezig. "Er was niet al te best onderhoud verricht door de jaren heen." Het orgel was rijm vijftig jaar onbespeelbaar. Dankzij geldschieters kon het nu worden aangepakt.De orgelbouwer moest kapotte pijpen herstellen en het systeem dat lucht door de pijpen blaast oplappen. Er lekte zo veel lucht weg, dat er te weinig druk was om tonen te produceren.Het orgel is volgens Wimmenhove een bijzonder exemplaar. Van oorsprong was het een huisorgeltje. In 1916 is het in de kerk geïnstalleerd. De pijpen hoorden niet bij het onderstel. "Dat heeft zich door de jaren heen steeds gewreekt", zegt de orgelbouwer.Doordat de pijpen niet goed op het orgel aansloten, ging het instrument snel achteruit. Wimmenhove heeft nu geprobeerd oude problemen te verhelpen.In de werkplaats van de orgelbouwer is het orgel onlangs getest. "Het klonk daar al fantastisch", jubelt Jaap Last van de Stichting Vrienden van de Waterstaatskerk in Annerveenschekanaal. "Laat staan hoe het hier straks klinkt in deze kerk met een geweldige akoestiek."Het gebouw is tegenwoordig een evenementenruimte. Het doet af en toe dienst als restaurant. Uitbater Roelof de Jonge wil dat het orgel tijdens het kerstdiner bespeeld wordt. "Dat zou fantastisch zijn, dat heeft niemand."Tot nu toe ligt alleen nog een maar een deel van het luchtsysteem van het orgel op z'n plek. Het is de bedoeling dat de restauratie over een maand is voltooid.