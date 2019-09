Michaël Heylen: Ik wil mezelf op de kaart zetten in Nederland

De zesde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

De 25-jarige verdediger doet zijn verhaal in de zesde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV. "Wij Belgen praten niet graag over onszelf, maar ik hoop iets toe te voegen aan het team waardoor we minder fouten maken."De voormalig jeugdinternational, die de jeugdopleiding bij Anderlecht doorliep en vier jaar onder contract stond bij de Belgische topclub, typeert zich als een rechtercentrale verdediger met leidinggevende capaciteiten. "Ik heb een enorm doorzettingsvermogen en ook al gaat het slecht, ik probeer er nog altijd voor te vechten." Een eigenschap die hij hem al op jonge leeftijd hielpen, want op 16-jarige leeftijd werd bij Heylen de Ziekte van Crohn geconstateerd. Heylen had destijds grote twijfels of hij door kon gaan met voetballen op hoog niveau, maar met behulp van specifieke medicatie is de ziekte onder controle en hoefde hij zijn carrière niet op te geven.Heylen wordt door de kenners gezien als een speler met duel- en kopkracht. "Dat laatste kan nog wel beter hoor", aldus Heylen. Bovendien kan hij met zowel links als rechts een balletje trappen. Dat bewees hij in 2016, toen hij met zijn zwakke been een geweldige goal maakte in de voorronde van de Europa League voor Anderlecht tegen Slavia Praag.Bij Emmen staat hij voor zijn eerste avontuur over de grens. "Ik was er aan toe. In België kent iedereen me inmiddels en ik ken alle clubs. Nu wil ik mezelf op de kaart zetten in de eredivisie en daar kijk ik enorm naar uit."