Oud-TVM-directeur Ad Bos overleden: 'Hij legde de lat altijd hoog, ook voor zichzelf'

Voormalig TVM-directeur Ad Bos is maandag onverwachts overleden. Daarmee verliest Hoogeveen een inwoner die veel voor de stad betekend heeft. Bos verwierf vooral bekendheid door zijn directeurschap bij de Transport Verzekerings Maatschappij (TVM), waar hij van 1976 tot 2001 aan het roer stond. "Meneer Bos, zoals hij bij TVM werd genoemd, had er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat TVM naar Hoogeveen kwam", vertelt Jan Stam, die Bos bij TVM leerde kennen en een vriendschap met hem opbouwde.

Bos werd in februari 1972 benoemd tot adjunct-directeur voor economische, financiële en administratieve zaken van Transvemij, dat later haar naam veranderde in TVM. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot directeur en in 1976 volgde hij de toenmalige hoofddirecteur op. Tot zijn pensioen in 2001 was Bos directeur annex voorzitter van TVM. "Hij heeft op dynamische wijze de behaalde resultaten weten uit te breiden en de basis van TVM weten te versterken. Een visionair, verbinder, vol temperament en goedlachs, dat is hoe we hem herinneren", zegt Michael Nemethy namens TVM.

Hard, maar rechtvaardig

"Als hij wat in z'n kop had, dan moest het gebeuren", zegt Stam. "Ik denk dat Ad voor mensen een harde, maar wel een rechtvaardige leermeester is geweest. Veel mensen zullen hem ook vast wel herinneren als iemand die ook vreselijk uit de hoek kon komen als dingen hem niet aanstonden. Want als Ad ergens in geloofde, dan bracht niemand hem meer van z'n stuk. Daarom is het TVM-kantoor ook in Hoogeveen gekomen, want Ad vond dat dat moest", lacht Stam. "En die mensen tegen wie hij uitviel, kregen vaak de volgende dag wél een telefoontje. Want zo was hij ook wel weer."

Bos, die in 1939 geboren werd in het Zeeuwse Heinkenszand, verhuisde al rap naar Hoogeveen, waar hij zich naast zijn werk voor TVM ook voor talloze andere maatschappelijk zaken inzette. Daarvoor werd hij als één van de eersten verkozen tot Hoogevener van het Jaar. Ook waren de ogen in 1985 nadrukkelijk op Bos gericht, toen hij als initiatiefnemer van de Stuurgroep N37 pleitte voor een versnelde verdubbeling van de weg van Hoogeveen naar Duitsland, wat uiteindelijk ook gebeurde. Voor zijn inzet voor de maatschappij is Bos onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Sporthart

Stam weet nog goed toen hij Bos - 'Ik zie hem als mijn tweede vader' - voor het eerst ontmoette. "Ik kwam in 1977 bij TVM werken als administriatief medewerker, maar dat beviel niet zo goed en ik wilde eigenlijk vertrekken. Totdat Meneer Bos mij belde, met de vraag waar het aan schortte. Toen hebben we samen koffie gedronken en bood hij mij een stagetraject aan tot buitendienstmedewerker", vertelt Stam, die later ook hogere functies bij TVM bekleedde op voorspraak van Bos. Het leidde tot een vriendschap, waarbij de paden van het tweetal elkaar meermaals kruisten.

"Wat hij ook deed, hij legde de lat altijd hoog. Ook voor zichzelf", gaat Stam verder. "Zijn lijfspreuk was altijd: wat je ook doet, doe het in stijl, op niveau en met gezelligheid. En dan met name dat laatste." Bos had bovendien een groot sporthart, zag Stam. "Op een bepaald moment vroegen we ons af hoeveel TVM eigenlijk in en rondom Hoogeveen sponsorde. Toen kwamen we op jaarbasis uit op 200.000 gulden. Als medewerkers van TVM schoorvoetend vroegen of het mogelijk was om hun voetbalclub te sponsoren, zei hij altijd ja. 'Is belangrijk', zei hij dan. Het verklaart wellicht ook hoe de TVM-wielerploeg is ontstaan."

Deuren gingen open

Hoewel TVM ook mindere jaren kende, bleef Bos volgens Stam altijd de kapitein die het schip nodig had. "En als het buiten bloedheet was, was Ad niet te beroerd om zelf met een ijskar door het kantoor te rijden", lacht Stam. "Veel mensen keken enorm tegen hem op, maar ik ben blij dat ik hem heb mogen leren kennen en herinner me vooral de mooie momenten. Bij welk herverzekeringsbedrijf we ook om tafel gingen, overal gingen de deuren open. Dankzij Ads netwerkvermogen zijn we de hele wereld over gereisd. Ook internationaal werd altijd met respect gesproken over wie hij was."